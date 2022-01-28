Томские врачи назвали противопоказания к вакцинации у подростков

В сибирские регионы поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Томские медики рассказали о том, в каких случаях детям не рекомендуется ставить прививку.

- Принять решение о медотводе или, наоборот, рекомендовать поставить прививку может лечащий врач, - объяснил главный врач поликлиники № 1 города Томска Максим Киселев.

По словам медиков, перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 для взрослого населения аналогичен и для детей. К бессрочным противопоказаниям относятся тяжелые аллергические осложнения после предыдущей прививки, такие как анафилактический шок, судорожный синдром и повышение температуры выше 40 градусов.

К временным противопоказаниям для вакцинации подростков относятся острые инфекционные заболевания, протекающие в тяжелой и средней тяжести степени и обострение хронических болезней. Прививку можно будет поставить только через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Начальник отдела медицинской профилактики томского облздрава Римма Волошина отметила, что вакцинация от COVID-19 для подростков добровольная. Прививки детям будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет. Подросток старше 15 лет может сам принять решение о вакцинации.

Вакцина "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.