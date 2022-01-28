В Хакасии продавец алкоголя скрыл от налоговых органов миллиарды рублей

Следственный комитет возбудил против одного из предпринимателей Республики Хакасия дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Основанием для уголовного преследования стали материалы, собранные региональными управлениями ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. О подробностях рассказали в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Фигурант уголовного дела - 59-летний директор ООО "Альпина". По данным правоохранителей, он включал в налоговые декларации ложные сведения об акцизах и налогах. За два года (2017-2019) руководителю удалось скрыть от государства более трех с половиной миллиардов рублей. Как отмечают следователи, предприниматель создал схему утаивания выручки от продажи неучтенного оборота алкогольных напитков.

Сыщики выясняют обстоятельства преступления.