В Новосибирской области открылся спорткомплекс для легкоатлетов

В новосибирском наукограде Кольцово открылся универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем. Он станет одним из основных спортивных объектов для подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам.

- Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях с открытием нового спорткомплекса появилась не только у любителей легкой атлетики. Трансформируемое внутреннее пространство манежа позволит заниматься здесь игровыми видами спорта - баскетболом, волейболом, мини-футболом. В этом - уникальность нового сооружения. Безусловно, будем тиражировать этот опыт, - прокомментировал появление нового спорткомплекса губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в регионе не хватает крытых сооружений для занятий легкой атлетикой в зимнее время. Новый манеж позволит развивать в том числе толкание ядра и все виды прыжков, включая прыжки с шестом. Кроме этого, объект отвечает современным стандартам для проведения тренировочных мероприятий по мини-футболу, волейболу и баскетболу.

- У нас область самых высоких олимпийских традиций, в том числе в легкой атлетике. Данный комплекс будет востребован, сборная Новосибирской области по легкой атлетике будет тренироваться в зимний период здесь - на профессиональном покрытии и дорожках, - сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Строительство объекта выполнено в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и утвержденной правительством региона областной госпрограммы развития физической культуры и спорта.

Справка "РГ"

Общая площадь универсального спортивного манежа в Кольцово составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Вместимость трибун - 192 места. Внутреннее пространство можно изменять для размещения двух площадок для игровых видов спорта. Бюджет выделил на строительство объекта 362,2 миллиона рублей.