В Томске зафиксирован рекордный уровень заболевших коронавирусом

В Томской области зарегистрировано самое большое число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

- Сегодня мы зафиксировали рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии - более четырехсот! - сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Томичей просят строго соблюдать требования эпидемиологов, носить защитные маски, минимизировать поездки и встречи и избегать людных мест.

- Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в "красных зонах" не заполнен и наполовину, - отметил глава региона. - Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши кол-центры. Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий - профилактика.

Работодателям рекомендуют максимально переводить сотрудников на удаленный режим.