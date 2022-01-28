В трех регионах Западной Сибири объявили "режим черного неба"

Метеорологи предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, которые будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Как передает Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы, речь идет о погодных условиях первой степени опасности.

Так называемый "режим черного неба" в Кузбассе затронет Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск, неблагоприятные метеоусловия высокой степени опасности по прогнозам специалистов здесь будут наблюдаться до 18.00 сегодняшнего вечера. А вот в Томской и Новосибирской областях особый режим следует соблюдать до 10.00 утра 30 января.

Как правило, объявление о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению в воздухе вредных примесей влечет за собой рекомендации к сокращению выбросов в атмосферу со стороны промышленных предприятий. Так, администрация Томской области в обязательном порядке предписывает сократить выбросы на 15-20 процентов. А жителям рекомендуется временно отказаться от использования личных автомобилей.

- Экологи подчеркивают, что объявление прогноза неблагоприятных метеорологических условий никак не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий, - подчеркнули в пресс-службе региональной администрации.