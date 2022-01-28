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28.01.2022 13:28
Рубрика: Общество

Жителям Кузбасса результаты ПЦР-тестов на COVID-19 сообщает робот

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

О результатах ПЦР-тестирования на COVID-19 жителей Кемеровской области теперь информируют с помощью искусственного интеллекта.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Ежедневно в 10 часов утра робот обзванивает пациентов, чтобы сообщить результат теста ПЦР. Кроме того, результат можно узнать на портале Госуслуг либо в регистратуре медицинского учреждения. А при личном обращении по телефону в единую службу "122" операторы смогут лишь известить о готовности теста, но не о результатах, - рассказала руководитель центра мониторинга и дистанционной курации пациентов Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра (КМИАЦ) Марина Катасонова.

Круглосуточная служба "122" работает сейчас в усиленном режиме. Количество телефонных линий увеличено до двухсот, сформирован резерв специально обученных операторов. Среди них врачи, а также студенты-практиканты из медицинского колледжа.

- Число обращений увеличивается каждый день на двадцать процентов. Если до начала новой волны заболеваемости поступало по 300-500 звонков, то сейчас - около тысячи в сутки. И каждый третий - обращение за медицинской помощью, - уточнила директор КМИАЦ Наталья Кених. - 90 процентов вопросов к операторам - на тему состояния здоровья. Тогда как еще недавно чаще всего задавали вопросы по поводу вакцинации от коронавируса: где поставить прививку, как на нее записаться, действительно ли нужно ее ставить.

За прошедшие сутки, по данным областного оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 503 случая заражения коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов скончались. Медицинскую помощь сейчас получают 6569 пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится около 21 тысячи человек.

Тем временем

Общероссийский народный фронт направил запрос в ФАС в связи с завышенной стоимостью ПЦР-тестирования в Кузбассе. "В разгар очередной волны COVID-19 цена за один ПЦР-тест может доходить до 2,5 тысячи рублей, а в некоторых регионах, в число которых входит Кузбасс, и выше", - сообщает региональное отделение ОНФ. Общественники ссылаются на результаты мониторинга, проведенного в двух сотнях населенных пунктов по стране. При этом стоимость анализа по системе ОМС не превышает 800 рублей. По итогам опроса жителей Кемеровской области, с необходимостью сделать ПЦР-тест как минимум однажды сталкивалось 57,9 процента граждан, и 39,3 процента были вынуждены обращаться в частные клиники. Средняя стоимость тестирования составила 1,5 тысячи рублей, а в одной из лабораторий превысила 2,5 тысячи.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Пандемия коронавируса COVID-19

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