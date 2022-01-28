В Северной Осетии лавина перекрыла Транскавказскую магистраль

Движение по Транскавказской магистрали от населенного пункта Бурон до Рокского тоннеля в Северной Осетии перекрыто с 8 часов утра из-за сошедшей лавины. Масса снега полностью завалила дорожное полотно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 8 часов 28 января 2022 года до особого распоряжения, - говорится в сообщении ведомства.

Также в ГУ МЧС по Северной Осетии предупредили о том, что лавиноопасность в горных районах сохраняется. Жителей и гостей республики просят воздержаться от поездок по Транскавказской магистрали в районе схода лавины, и соблюдать меры повышенной безопасности при движении.