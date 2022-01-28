Еще один туристический маршрут подключился к кешбэку

Финно-угорский этнический парк в Республике Коми подключился к общероссийской программе стимулирования доступных внутренних туристических поездок "Кешбэк за отдых в России".

Путешественникам предлагают необычный проект - "В гости к охотнику Йиркапу". И туристы уже поехали.

Как рассказывают организаторы тура, все приезжающие в финно-угорский парк могут увидеть экспонат коми культуры возрастом семь тысяч лет. Это деревянный фрагмент лыжи с головой лося.

По национальной легенде, она когда-то принадлежала охотнику Йиркапу. Он обладал чудесными лыжами с необыкновенной скоростью. Благодаря этому был удачлив в охоте и мог догнать любого зверя.

Туристы знакомятся с самим охотником. Он учит выживать в лесу при любых погодных условиях, ставить ловушки для поимки животных и, конечно же, угостит вкусным чаем из полевых трав у костра.

А еще есть возможность посетить чум настоящих оленеводов, узнать об их жизни. Здесь путешественникам предложат сыграть в саамский футбол, в который в старину играли только женщины, закрывая мяч подолами длинных юбок. А еще мастер-класс "Родовой знак" и охотничьи байки у костра.

Тур "В гости к охотнику Йиркапу" организуют три раза в неделю с трехразовым питанием. Стоимость от 6,4 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от места размещения.

Сумма возврата составляет 20 процентов от стоимости тура, но не превышает 20 тысяч рублей. Деньги возвращают на карту "Мир" в течение пяти дней. Акция действует до 12 апреля.

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