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28.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

Еще один туристический маршрут подключился к кешбэку

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Финно-угорский этнический парк в Республике Коми подключился к общероссийской программе стимулирования доступных внутренних туристических поездок "Кешбэк за отдых в России".
Фото: Финно-угорский парк Республики Коми Фото: Финно-угорский парк Республики Коми
Фото: Финно-угорский парк Республики Коми

Путешественникам предлагают необычный проект - "В гости к охотнику Йиркапу". И туристы уже поехали.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
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Как рассказывают организаторы тура, все приезжающие в финно-угорский парк могут увидеть экспонат коми культуры возрастом семь тысяч лет. Это деревянный фрагмент лыжи с головой лося.

По национальной легенде, она когда-то принадлежала охотнику Йиркапу. Он обладал чудесными лыжами с необыкновенной скоростью. Благодаря этому был удачлив в охоте и мог догнать любого зверя.

Туристы знакомятся с самим охотником. Он учит выживать в лесу при любых погодных условиях, ставить ловушки для поимки животных и, конечно же, угостит вкусным чаем из полевых трав у костра.

А еще есть возможность посетить чум настоящих оленеводов, узнать об их жизни. Здесь путешественникам предложат сыграть в саамский футбол, в который в старину играли только женщины, закрывая мяч подолами длинных юбок. А еще мастер-класс "Родовой знак" и охотничьи байки у костра.

Фото: Роман Мерзляков\РГ
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Тур "В гости к охотнику Йиркапу" организуют три раза в неделю с трехразовым питанием. Стоимость от 6,4 до 7,5 тысячи рублей в зависимости от места размещения.

Сумма возврата составляет 20 процентов от стоимости тура, но не превышает 20 тысяч рублей. Деньги возвращают на карту "Мир" в течение пяти дней. Акция действует до 12 апреля.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

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