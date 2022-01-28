Как путешествовать по Арктике без риска для здоровья

На Крайнем Севере зимний сезон в самом разгаре, полярная ночь закончилась 11 января. Хибинские горы на Кольском полуострове штурмуют любители зимнего активного отдыха на лыжах и снегоходах. Эксперты рассказали "РГ" о том, как сохранить здоровье, отдыхая зимой за полярным кругом.

Полчаса ожидания на морозе или на ветру могут стать вопросом жизни и смерти. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области

- Первые безумцы выходят в походы, как только в горах выпал снег, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Мандрусов, спасатель 1-го класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ). - Но массовый выход обычно начинается ближе к середине или концу декабря, когда глубина снега уже достаточна.

По словам спасателя, в подавляющем большинстве случаев участники походов получают травмы или ранения, грозящие сильным кровотечением. Нередко случаются обморожения - как правило, от них страдают любители выпить, которые подшофе не замечают, что у них побелели щеки или онемели пальцы. Бывают и другие случаи, когда требуется неотложная помощь - например сердечные приступы. И как бы ни была велика надежда на спасателей, туристам крайне важно иметь навыки оказания первой помощи хотя бы на минимальном уровне, чтобы иметь возможность помочь пострадавшему товарищу самостоятельно. Тургруппы в многодневном походе уходят далеко, и в случае несчастья спасателей придется ждать как минимум несколько часов, а то и суток. А зимой даже 15-30 минут ожидания на морозе или на ветру могут стать вопросом жизни и смерти.

Туристам важно иметь навыки оказания первой помощи хотя бы на минимальном уровне

- Один из самых травмоопасных видов отдыха - фрирайдинг, или катание на горных лыжах по необорудованным склонам гор, - подчеркивает Александр Мандрусов. - Фрирайдеры и "покатушники" на снегоходах, как правило, рискуют больше всех. Тем, кто любит такое катание, обязательно следует учитывать лавинную обстановку, оценивать состояние склонов. Например, в Кировске действует прекрасная лавинная служба, которая выдает прогнозы каждый день. Если катается группа, то все ее члены должны быть в поле зрения друг друга. В случае несчастья, когда нужна помощь, следует сразу звонить по телефону 112. Сделать это можно даже при отрицательном балансе и без сим-карты.

Самое главное - не отправляться на экскурсию одному или в компании таких же туристов. Обязательно должен быть местный гид, хорошо знающий те места, куда турист хочет отправиться, говорит Владимир Онацкий, президент ассоциации "Арктические гиды". За безопасность в автомобильной или снегоходной поездке отвечает именно гид. Он обязан проинструктировать своих подопечных, где на маршруте безопасные участки и где опасные, куда можно ходить и куда нельзя, что взять с собой, как одеться и обуться, как себя вести. Профессиональный гид приложит все усилия, чтобы в поездке все было благополучно, иначе сильно пострадает репутация его самого и его фирмы.

- Именно от гида зависит, насколько быстро придет помощь в случае ЧП, - подчеркивает Владимир Онацкий. - Но если у туриста может не быть мобильной связи в той или иной местности, то у гидов, как правило, есть два-три телефона с симками разных операторов, один из которых наверняка "возьмет". Кроме того, как правило, у гидов есть радиостанции, с помощью которых они могут быстро связаться со своими коллегами и организовать необходимую помощь.

Перед стартом необходимо оформить страховку, добавляет руководитель эксперт по страхованию Полина Пискулова. Зачастую альпинистов и горных туристов приходится искать с помощью вертолета при сходе лавин или в трещинах на леднике. При выборе страховки важно учитывать, чтобы она предусматривала транспортировку и эвакуацию туриста из горных мест до ближайшего медицинского учреждения подходящим транспортом, в том числе вертолетом.

Перед покупкой страхового полиса нужно внимательно прочитать правила страхования, проверить формулировки в них и только тогда приобретать полис. Желательно, чтобы в нем были дополнительно прописаны условия по эвакуации и спасению вертолетом. Если этого нет, то продавца или страховую компанию можно попросить включить данную формулировку в полис.

Туристу необходимо помнить одно основное правило, говорят эксперты. Главная цель в походе - не пройти маршрут или покорить гору, а вернуться домой живым, здоровым и полным впечатлений.

Кстати

Главные правила безопасности туриста:

Приобретите снаряжение и одежду, подходящие для той местности, куда вы собираетесь отправиться. О том, что нужно иметь с собой в походе, вам подробно расскажут в любом турклубе или спасслужбе вашего города и региона.

Не ходите в поход в одиночку.

Перед походом обязательно зарегистрируйтесь в МЧС. Если идете в группе, убедитесь, что ее руководитель не пренебрег этой несложной процедурой.

Прочтите максимум информации о местности и маршруте предстоящего похода. В интернете найти эту информацию несложно.

Заранее подготовьте аптечку с необходимыми именно вам лекарствами.

Перед походом проверьте свое самочувствие. Лучше предварительно совершить пешую прогулку с небольшим грузом, чтобы убедиться, что предстоящий поход вам по силам.

Проконсультируйтесь на этот счет у руководителя похода.

Во время похода не отделяйтесь от группы, держитесь вместе, беспрекословно слушайтесь руководителя.

На заметку

Медики подчеркивают, что информация о состоянии здоровья - первое, чем должен озаботиться любитель активного отдыха. Не стоит отправляться в поход тем, у кого диагностированы:

злокачественные образования, которые могут вызвать острую боль;

отклонения в психике, которые могут мешать взаимодействию с участниками тургруппы;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

ишемическая болезнь сердца;

нарушения сердечного ритма;

артериальная гипертензия в III стадии;

заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, дыхательная недостаточность II-III степени);

острые заболевания печени;

почечнокаменная или желчнокаменная болезнь;

почечная недостаточность I-II степени;

сахарный диабет в стадии неполной компенсации.