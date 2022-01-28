Калининградца заподозрили в уклонении от таможенных платежей на 32 млн

Против калининградского предпринимателя возбуждено уголовное дело из-за неуплаты таможенных платежей в особо крупном размере за ввезенный в область табак.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что в адрес местного предпринимателя с конца 2018 года по июль 2019-го из Польши автомобильным транспортом завозился товар, обозначенный как "курительный табак, предназначенный для изготовления табачных изделий".

В общей сложности было ввезено 9 тонн табака. И весь он, как пояснил сам коммерсант, был испорчен на предприятии в результате запуска и настройки оборудования для изготовления сигарет.

Однако сотрудники Калининградской областной таможни установили, что судьба табака была совсем другой. По их данным, бизнесмен фактически изготовил и реализовал в Калининградской области табачные изделия. В результате федеральный бюджет не получил таможенных платежей и акциза на сумму более 32 миллионов рублей. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.