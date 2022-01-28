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28.01.2022 18:09
Рубрика: Общество

Косметология и стоматология Северной столицы стали трендом

Текст: Нина Постникова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 17(8665)
Какие медицинские услуги наиболее востребованы в петербургских клиниках? Конечно же те, что так или иначе связаны с красотой. И туристические поездки позволяют сэкономить немало денежных средств.
Петербургская красота — это бренд. Фото: Александр Лыскин/РИА Новости Петербургская красота — это бренд. Фото: Александр Лыскин/РИА Новости
Петербургская красота — это бренд. Фото: Александр Лыскин/РИА Новости

Конечно, пандемия оказала значительное влияние на рынок петербургской косметологии. С ростом общения в zoom пациенты все больше внимания стали уделять процедурам для лица, а каждая десятая из опрошенных указала на более высокую заинтересованность в пластической хирургии, чем до COVID-19. Это подтверждает и статистика: по данным "Авито Услуг", в России только за два месяца прошлого года спрос на аппаратную и инъекционную косметологию вырос на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось и предложение: число объявлений в области аппаратной косметологии - на 47 процентов, инъекционной - на 54 процента.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
В Петербурге вырос спрос на реабилитацию после COVID-19

Однако этой статистике есть и другое объяснение: пандемия встряхнула рынок косметических услуг Северной столицы - многие компании из среднего ценового сегмента были вынуждены закрыться или уйти. В том числе - в "тень".

Несмотря на нюансы рынка, число гостей, которые приезжают в Петербург за косметологическими услугами, растет - цены здесь ниже столичных как минимум на четверть. Среди наиболее востребованных услуг эстетической медицины в Петербурге удаление папиллом и жировиков, блефаропластика, ботокс, ринопластика, увеличение груди и лифтинг. Все большей популярностью пользуются нехирургические процедуры, курс - на естественное омоложение, натуральность.

Другое стремительно растущее направление в медицинском туризме - стоматология. Цены здесь - в два-три раза ниже европейских. Клиники оказывают стоматологические услуги иногородним пациентам без наценок и переплат. Стоимость лечения не будет отличаться от стоимости аналогичного лечения жителя Санкт-Петербурга.

Конечно, есть в стране ряд городов, где цены ниже, поясняют эксперты, однако профессиональный уровень специалистов в Санкт-Петербурге значительно выше, чем в других городах, и именно поэтому все больше и больше россиян приезжают за красотой в Северную столицу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Отдых и туризм в России

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