На Володинском фестивале в Петербурге покажут спектакли, кино и проведут "Первую читку"

В Петербурге с 6 по 10 февраля пройдет XVIII Всероссийский театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина.

В 2020 году Володинский фестиваль поменял формат: по нечетным годам собирается театральная программа, по четным - образовательные, лабораторные проекты. Нынче пришлось отменить из-за пандемии образовательный кейс для школьников.

Фестиваль откроется 6 февраля лекцией арт-директора форума, профессора РГИСИ, главного редактора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской ""Что-то знает Шура Лившиц": Александр Володин вчера и сегодня". По ее словам, "лекция возникла из желания разобраться, почему каждый год театры привозят на фестиваль новые и новые постановки по пьесам Володина, написанным несколько десятилетий назад, почему его стихи становятся все актуальнее, наконец - почему мы вообще проводим именно Володинский фестиваль, сохраняя не только память об Александре Моисеевиче, но и его творчество? Что в володинской личности и что в его творчестве позволило ему перешагнуть свое время - и из 1950-х оказаться в 2020-х не устаревшим, не пыльным, а живым и яростным, лирическим и смешным?" Лекция пройдет в Библиотеке им. В. И. Ленина, вход бесплатный, по регистрации.

С 7 по 9 февраля состоится "Первая читка" - драматургический конкурс новых текстов. Как сообщают организаторы фестиваля, было рассмотрено около 400 присланных пьес, экспертный совет ридеров составил из них лонг-лист из 17 названий. В этом году пьесы читали критик, завлит МТЮЗа Владислава Куприна, редактор "Петербургского театрального журнала" критик Алексей Исаев, критик, куратор, эксперт "Золотой маски" Александрина Шаклеева, критик, завлит театра "Левендаль" Ольга Каммари, драматург Евгений Ионов. Шорт-лист формировали режиссер Анатолий Праудин, драматург Светлана Баженова, критик, доцент ГИТИСа Алена Карась, актер и режиссер, худрук московского театра "Человек" Владимир Скворцов, актер МХТ им. А. П. Чехова Анатолий Белый.

Эскизы по пьесам представят петербургские режиссеры Кирилл Люкевич, Роман Муромцев, Виктор Бугаков, Юлия Макарова, Роман Бокланов, Никита Славич, Светлана Князева, Валентин Захаров. Читки пройдут в Театре "На Литейном" 7, 8, 9 февраля. Вход свободный, ограниченный количеством мест в зале.

8 и 9 февраля в программе фестиваля - спектакли Театра "На Литейном" "Антарктида" режиссера Петра Чижова и "Звезды в черной дыре" в постановке Ивана Рябенко. Оба спектакля родились на "Первой читке", первый - в 2016 (стал лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), второй - в 2021 году.

В кинотеатре "Аврора" 9 февраля состоится показ фильма "День мертвых", созданного по итогам программы "Первая читка" 2020 года. Картину по пьесе Алексея Еньшина "Родительский день" представит Виктор Рыжаков, это дебютная работа известного театрального режиссера, художественного руководителя московского театра "Современник". В фильме снялись актеры Агриппина Стеклова и Александр Паль.

По традиции утром 10 февраля, в день рождения драматурга, от Театра "На Литейном" пойдет автобус на Комаровское кладбище, на могилу Александра Моисеевича Володина. Торжественное закрытие фестиваля - 10 февраля на сцене Театра "На Литейном". Санкт-Петербургский театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова представит новый спектакль "Записки нетрезвого человека" по пьесе Володина в постановке Руслана Кудашова, главного режиссера Большого театра кукол. Еще одна традиция фестиваля "Пять вечеров": перед началом спектакля будет работать буфет Клавы с советскими ценами. На экране снова увидим Володина, услышим, как он говорит, а при входе опять будет стоять дверь в его квартиру на Большой Пушкарской, 44.

Справка "РГ"

Александр Володин (10 февраля 1919, Минск - 17 декабря 2001, Петербург) - драматург, сценарист, создавший отдельное, "володинское" направление в драматургии. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1981). Автор пьес "Фабричная девчонка", "Пять вечеров", "Моя старшая сестра", "Назначение", "Дульсинея Тобосская", "С любимыми не расставайтесь", киносценариев "Звонят, откройте дверь", "Дочки-матери", "Смятение чувств", "Осенний марафон" и других. Фестиваль имени А. Володина "Пять вечеров" родился в Петербурге в 2004 году, впервые проходил в дни 85-летия драматурга.