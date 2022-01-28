В каких странах разрешили прививать от COVID-19 иностранных туристов

Иностранные туристы все чаще выбирают местом вакцинации нашу страну. В основном интересуются путешественники из Азии и Южной Америки, уверяют операторы. Пакетные туры предлагаются всем странам, с которыми к моменту запуска туров будет запущено регулярнее авиасообщение, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Правда, цена такого тура пока высоковата. Туроператоры разработали два формата вакцинных туров. Первый - на 21 день с введением двух доз вакцин - стоит от 1500 евро, второй - на две короткие поездки, чтобы вколоть обе дозы российской вакцины, - стоит от 700 евро.

Турецкие власти официально разрешили прививать используемыми в стране вакцинами иностранных туристов.

Теперь вакцинация для российских туристов проводится при предъявлении заграничного паспорта без предварительной записи. По мнению экспертов, вакцинируемым понадобится сопровождающий, знающий турецкий, так как сотрудники клиник страны часто не говорят на английском или русском языке. Туристические компании уже готовы предоставлять соответствующие услуги на местах.

Напомним, что в клиниках Турции предлагают на выбор двухкомпонентные вакцины Pfizer/BionTech (мРНК-вакцина) или Sinovac (CoronaVac - цельновирионная вакцина). Вакцинация стоит порядка двух тысяч рублей за укол.

Сегодня вакцинные туры предлагаются туристам в Греции, Сербии и Хорватии. Наиболее бюджетное направление из них - Хорватия (порядка 40 тысяч рублей на четыре дня). В цену включены перелет и проживание в отеле. Однако туристам придется самостоятельно отправляться в пункт вакцинации и отстоять живую очередь. Туристы получают возможность привиться от COVID-19 следующими вакцинами, одобренными ВОЗ: Pfizer (два укола), Astra Zeneca (два укола), Мoderna (два укола), Janssen (один укол). После прохождения вакцинации в Хорватии участники тура получают соответствующий сертификат, признанный Европейским сообществом (ЕС). Для посещения Хорватии гражданам России требуется национальная виза.

Немного дороже обойдется поездка в Сербию (50 тысяч рублей), где необходимо за 16 дней бронировать тур для получения "номерка" с датой и временем прививки. Официальное подтверждение записи приходит туристу на электронную почту. Зато вакцинация в Сербии бесплатная. Для иностранных граждан проводится препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm. После получения второй дозы вакцины туристам выдается подтверждение государственного образца о прохождении вакцинации. Для посещения Сербии гражданам России виза не требуется.

Самая дорогостоящая поездка - в Грецию (70 тысяч рублей). Ее нужно бронировать за 23 дня, помимо шенгенской визы и страховки, потребуется подтверждение записи на вакцинацию с точной датой и временем процедуры, заполнение Passenger Locator form (PLF-уведомления о местонахождении пассажира), получение уникального QR-кода.