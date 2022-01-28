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28.01.2022 12:01
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти девятилетнюю девочку спасли от матери, пытавшейся ее убить

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов спасли девятилетнюю девочку от агрессивной матери. Женщина успела нанести ребенку пять ударов по голове молотком, сообщает СК по Ленинградской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Новгородской области
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". По версии следствия, поводом для нападения на ребенка стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

Правда, допросить женщину не представляется возможным. У нее диагностировано психическое заболевание и сейчас она помещена в специализированное учреждение. В региональном СК заверяют, что с женщиной непременно поговорят следователи, когда ее состояние стабилизируется.

Пострадавшей девочке оказывается медицинская помощь, а следователи выясняют, знали ли органы опеки и попечительства эту семью и оказывали ли ей помощь.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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