В Ленобласти девятилетнюю девочку спасли от матери, пытавшейся ее убить

В поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов спасли девятилетнюю девочку от агрессивной матери. Женщина успела нанести ребенку пять ударов по голове молотком, сообщает СК по Ленинградской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". По версии следствия, поводом для нападения на ребенка стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

Правда, допросить женщину не представляется возможным. У нее диагностировано психическое заболевание и сейчас она помещена в специализированное учреждение. В региональном СК заверяют, что с женщиной непременно поговорят следователи, когда ее состояние стабилизируется.

Пострадавшей девочке оказывается медицинская помощь, а следователи выясняют, знали ли органы опеки и попечительства эту семью и оказывали ли ей помощь.