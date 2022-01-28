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28.01.2022 18:15
Рубрика: Общество

В Мурманске представили новый проект кафедрального собора

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Собор планируют построить на месте бывшего парка аттракционов. Фото: Предоставлено Мурманской епархией Собор планируют построить на месте бывшего парка аттракционов. Фото: Предоставлено Мурманской епархией
Собор планируют построить на месте бывшего парка аттракционов. Фото: Предоставлено Мурманской епархией

В Мурманске представлен предварительный вариант концепции кафедрального собора. Его предполагается построить на месте бывшего парка аттракционов на улице Буркова, пустующего около двадцати лет. Об этом сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) на недавней пресс-конференции.

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Сегодня Мурманская область остается единственным российским регионом, не имеющим кафедрального собора, хотя решение построить собор в Мурманске было принято еще в дореволюционные годы. Сбор средств для этого был начат во время Первой мировой войны. Решение о его строительстве поддержал император Николай Второй, однако осуществить эти планы помешала революция и смена власти в стране.

На месте бывшего парка аттракционов ранее располагалось кладбище, где хоронили погибших в сражениях Первой мировой. Храм задуман, в том числе, как памятник ее жертвам.

- Концепция храма включает в себя музейный комплекс, - отметил митрополит Митрофан. - Все должно напоминать о величии истории России, никакие страницы ее не должны быть забыты. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, проект собора будет представлен Патриарху Всея Руси Кириллу для благословения.

Концепция кафедрального собора подготовлена группой архитекторов архитектурно-проектной мастерской "Артель", сообщил секретарь архиерейского совета Мурманской митрополии протоиерей Владимир Семенов. Он подчеркнул, что проект будет представлен для широкого обсуждения городскому Совету депутатов и жителям Мурманска. Решение о строительстве будет приниматься с учетом результатов этого обсуждения.

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