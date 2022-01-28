В Петербурге восемь человек пойдут под суд за контрабанду антиквариата

В Санкт-Петербурге предстанут перед судом восемь предполагаемых участников организованной преступной группы, которая занималась контрабандой культурных ценностей.

Как сообщает прокуратура города, они обвиняются в незаконном перемещении через границу Таможенного союза ценностей на сумму более 4 миллионов рублей.

Фигуранты хранили контрабанду у себя дома, а также в антикварных магазинах и на складах в Санкт-Петербурге. При обысках там изъяли картины, иконы, старинную мебель, предметы из белого золота и бронзы. Среди них был и антиквариат, представляющий историческую ценность.

По данным следствия, обвиняемые собирались реализовать все это через представителей антикварного бизнеса, а также продать напрямую коллекционерам Москвы и Петербурга.

Обвинительное заключение утверждено, вскоре дело рассмотрит Василеостровский районный суд.