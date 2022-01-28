В Петербурге выпало рекордное количество снега

В Северной столице обновился рекорд этой зимы по количеству выпавшего снега. Высота снежного покрова в городе достигла 38 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Североатлантический циклон "Мари" засыпает Петербург снегом с 27 января.

"Только за последнюю ночь в осадкомеры метеорологов попало 3 мм осадков. Это привело к заметному росту высоты снежного покрова. За минувшие сутки она увеличилась на 6 см", - указал специалист.

Утро 28 января в городе также выдалось снежным и добавило еще 48 мм осадков, что составляет 126 процентов от месячной нормы января.

Снега хватает и в Ленинградской области. Самые высокие сугробы - 71 сантиметр - зафиксированы в Тихвине и Лодейном Поле.

По данным Михаила Леуса, в субботу снегопад постепенно прекратится, но воскресенье снова будет снежным.