В поликлиниках Ленобласти отменили плановую медицинскую помощь

В Ленинградской области с 28 января запретили оказывать плановую медицинскую помощь. Соответствующие поправки в антиковидное постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.
Как сообщило правительство региона, поликлиники будут оказывать только неотложную помощь. При этом акушеры и гинекологи продолжат работу в обычном режиме.
С сегодняшнего дня жители Ленобласти не смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Профосмотры остаются только для малышей первого года жизни.
Диспансерное наблюдение взрослых и детей будут вести только с помощью телемедицины.
Плановая помощь в дневных стационарах также отменяется. Исключение сделали лишь для химиотерапии при онкозаболеваниях.
Ограничения введены из-за распространения в регионе COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Ленобласти выявлено 1027 заболевших коронавирусной инфекцией.