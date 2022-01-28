В поликлиниках Ленобласти отменили плановую медицинскую помощь

В Ленинградской области с 28 января запретили оказывать плановую медицинскую помощь. Соответствующие поправки в антиковидное постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Как сообщило правительство региона, поликлиники будут оказывать только неотложную помощь. При этом акушеры и гинекологи продолжат работу в обычном режиме.

С сегодняшнего дня жители Ленобласти не смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Профосмотры остаются только для малышей первого года жизни.

Диспансерное наблюдение взрослых и детей будут вести только с помощью телемедицины.

Плановая помощь в дневных стационарах также отменяется. Исключение сделали лишь для химиотерапии при онкозаболеваниях.

Ограничения введены из-за распространения в регионе COVID-19. По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Ленобласти выявлено 1027 заболевших коронавирусной инфекцией.