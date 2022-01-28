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28.01.2022 13:28

В Поморье туристы проложили тропинку к "долине гейзеров"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 17(8665)
Совсем рядом с Архангельском расположено жерло потухшего в древности вулкана - урочище Куртяево. Из столицы Поморья достаточно преодолеть 80 километров дороги на Онегу, чтобы оказаться в удивительном месте: только здесь можно одновременно "прикоснуться" к истории формирования Земли, культурному наследию Арктики, а плюс ко всему - набрать живительной минеральной воды.
На месте явления Алексия, человека Божия, была построена церковь с часовней. Фото: Михаил Карпов На месте явления Алексия, человека Божия, была построена церковь с часовней. Фото: Михаил Карпов
На месте явления Алексия, человека Божия, была построена церковь с часовней. Фото: Михаил Карпов

О том, что урочище Куртяево - место силы, знали еще наши предки. Еще в XVIII веке здесь, на месте явления Алексия, человека Божия, они построили церковь с часовней. В XX веке советские геологи искали в Куртяево алмазы, но вместо них обнаружили 80 целебных источников слабоминерализованных вод. Подземный "трубопровод" в урочище проложила сама природа - все источники связаны с вулканическим телом, трубкой взрыва "Куртяево".

Фото: Финно-угорский парк Республики Коми
Еще один туристический маршрут подключился к кешбэку

Корреспонденты "Российской газеты" побывали в поморской "долине гейзеров". Правда, из 80 смогли продегустировать только десять минеральных ручейков. Зато выяснили, что у каждого есть и свое звучание, и свой вкус. Даже степень солености разная! Хотя в целом состав известен.

- В урочище находится природный источник лечебно-столовой сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридной натриевой воды с нейтральной-слабощелочной реакцией среды, - сообщили корреспонденту "РГ" в туристско-информационном центре Архангельской области (ТИЦ). - Минеральную воду можно использовать не только в лечебных целях (при болезнях желудочно-кишечного тракта, нервной системы, профилактики йододефицитных заболеваний и так далее), но и в качестве питьевой воды, так как степень ее минерализации невысока.

К слову: целительными свойствами обладает и природа Куртяево - в этом месте, в разломе земной коры, и зимой, и летом мир кажется совершенно нездешним. Казалось бы, обычный для Поморья строевой лес, поросшие разнотравьем луга. И при этом все равно чувствуется, что вулкан где-то внизу... мерно дышит, но спит.

Кстати, зимой источники не замерзают - тропинку сюда туристы прокладывают в любое время года. Главное, предупреждают в ТИЦ, тепло одеться, взять емкость для воды, не забыть фонарик и пакет для мусора.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Отдых и туризм в России

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