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28.01.2022 15:22

В Заполярье растет популярность снегоходного туризма

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 17(8665)
В северных регионах стремительно растет популярность снегоходного туризма. По запросу "Мурманская область снегоходный туризм" поисковик выдает миллионы ссылок, среди которых десятки туров по Кольскому полуострову самых разных продолжительности и цен. В их числе настоящие многодневные экспедиции - например, шестидневный тур протяженностью 850 километров, участники которого проедут весь Кольский полуостров с севера на юг и обратно по лесным дорогам, замерзшим озерам и рекам, путям оленеводов, тундре, тайге и горным перевалам.
Снегоход позволяет увидеть Север в полной красе. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Снегоход позволяет увидеть Север в полной красе. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Снегоход позволяет увидеть Север в полной красе. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Такая поездка дает возможность познать бескрайнюю тундру и заснеженные гранитные сопки, соприкоснуться с тонкой красотой Крайнего Севера. Первый день путешествия обычно вызывает ощущение "удара молотом по голове, - делятся друг с другом в интернете участники снегоходчики - Но делать нечего, друзья ждут новостей на финише, да и находимся мы в сотне километров от какой-либо цивилизации. Чтобы пройти маршрут, нужно стать настоящей командой".

Фото: Михаил Карпов
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Еще один экстремальный маршрут для любителя острых ощущений - поездка на снегоходах в самую глушь, на мыс Святой Нос, где находится Святоносский маяк, недавно признанный памятником федерального значения.

Кататься по Кольскому полуострову на снегоходе можно неделями и каждый день видеть что-то новое. Это Хибинские горы с их поросшими густым лесом долинами и узкими скалистыми ущельями, стада оленей, вылетающие прямо из снега куропатки. А в морозную ночь достаточно поднять глаза, чтобы увидеть в глубоком черном небе цветные сполохи северного сияния, которые заставляют забыть обо всем.

Если вам до сих пор не доводилось заниматься зимним экстремальным туризмом, выбирайте только проверенные фирмы с большим опытом снегоходных путешествий. Они должны не только грамотно организовать питание и ночлег с должным уровнем комфорта, но и отлично знать маршрут, его рельеф, особенности, погодные условия, быть готовыми к любым неожиданностям. В группе обязательно должны быть минимум два опытных гида, один из которых прокладывает путь, а другой замыкает группу. И тогда у вас будут все шансы ощутить себя покорителем снежной стихии.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Отдых и туризм в России

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