В Калининграде полиция задержала участников драки со стрельбой

Полицейские и сотрудники ФСБ установили личности всех участников драки со стрельбой из травматических пистолетов, которая произошла накануне в центре Калининграда.

Конфликт случился около полуночи 26 января между двумя компаниями мужчин на улице 9 апреля. В результате троим калининградцам в возрасте 21, 25 и 30 лет потребовалась медицинская помощь.

Четверо участников перестрелки задержаны по горячим следам по местам жительства ночью 28 января при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Еще двое объявлены в розыск, сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. Ранее они были судимы по тяжким статьям Уголовного кодекса.

Полицейские установили, что возможной причиной конфликта мог стать денежный спор. Возбуждены два уголовных дела, задержанные помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается, его координирует областная прокуратура.