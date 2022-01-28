Более половины россиян на пенсии мечтают перебраться в южные города

Две трети жителей России (67 процентов) готовы к переезду в другой город после выхода на пенсию. Самыми популярными местами для жизни в пожилом возрасте стали Москва (ее выбрало 32 процента респондентов), Сочи (27 процентов), Санкт-Петербург (26 процентов), Ялта (21 процент), Краснодар (17 процентов) и Калининград (14 процентов).

Еще 14 процентов опрошенных отметили готовность встретить пенсию в Екатеринбурге, 13 процентов выбрали Иркутск, а 11 процентов - Новосибирск. Жители России указывали и другие города, но они набрали менее 10 процентов голосов.

Среди тех, кто хотел бы жить в преклонном возрасте в Москве, 48 процентов опрошенных привлекает развитая инфраструктура, 40 процентов - возможности для продолжения работы, а 37 процентов - высокий уровень медицины.

Сочи, который занял второе место, 46 процентов участников исследования ценят за хорошую экологию, 40 процентов - за лучшие условия для жизни с семьей, а 38 процентов - за высокий уровень медицины. Сильными сторонами Северной столицы называют развитую инфраструктуру (43 процента), близость семьи и друзей (37 процентов) и возможности для продолжения работы (35 процентов).

Четыре из десяти опрошенных, выбравших для жизни на пенсии Ялту, отметили низкий уровень стресса и суеты в курортном городе. Для 39 процентов решающим фактором является хорошая экология, а для 36 процентов - высокий уровень медицины.

Краснодар привлекает респондентов хорошей экологией (46 процентов), лучшими условиями для жизни с семьей (42 процента), а также низким уровнем стресса и суеты (35 процентов). Из преимуществ Калининграда респонденты выбрали возможность минимизировать стресс и суету (47 процентов), хорошую экологию (42 процента) и идеальные условия для жизни с семьей (38 процентов).

- Респонденты исследования отмечают один из важных факторов при выборе города для жизни на пенсии - возможность продолжать трудовую деятельность, - объяснила директор по региональному развитию сервиса "Работа.ру" Анна Хвостова. - Такая тенденция в том числе подтверждается нашим недавним опросом: 61 процент респондентов после достижения пенсионного возраста планируют продолжить работать или подрабатывать. Рынок труда в регионах не только восстанавливается, но и развивается. Это открывает для соискателей зрелого возраста много новых карьерных возможностей.