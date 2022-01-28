Центр Сочи и прибрежные районы курорта завалило снегом

Минувшей ночью во всех районах Сочи, в том числе и на Черноморском побережье, прошел сильный снегопад. В Центральном и Хостинском районах выпало 17 миллиметров осадков, в Адлерском и предгорных районах - до шести. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Работы по расчистке дорог и тротуаров велись всю ночь, - говорится в сообщении. - Дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме, в том числе по заявкам жителей. Всего привлечено более 250 единиц спецтехники и более 400 человек. В районах идет расчистка придомовых территорий, подходов к социальным учреждениям".

Утром по расписанию на линию вышли свыше 800 единиц общественного транспорта. На некоторых маршрутах из-за неблагоприятных дорожных условий движение временно осуществляется не до конечных остановок. Аварий на коммунальных сетях в связи с погодными условиями не зафиксировано.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В пятницу возможен сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, местами налипание осадков на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ухудшение видимости до 500-1000 метров. В горах выше 500 метров прогнозируется слабая лавинная опасность.

В такую погоду сочинцам и гостям курорта МЧС и местные власти не рекомендуют использовать автомобили, не оборудованные зимней резиной, а на дорогах нужно быть особенно внимательными и соблюдать дистанцию.