В фондах Херсонеса обнаружили книгу XVI века из Венеции

450-летнюю старопечатную книгу на древнегреческом языке нашли в архиве библиотеки музея "Херсонес Таврический". Она была издана в 1568 году в Венеции, а в XVII веке привезена в Крым. Вероятно, это единственный в мире экземпляр.

Фото: Юлия Крымова/РГ

Книга представляет собой церковные минеи - сборник богослужебных текстов из трех частей на летние месяцы июнь, июль и август. Она напечатана в типографии венецианского издателя греческого происхождения Ипполита Валериса. Его типографские знаки с годом печати помогли идентифицировать фолиант.

Информация о книге содержится в справочнике "Греческая библиография" французского византиниста XIX века Эмиля Леграна. Он сообщает, что единственный экземпляр венецианской минеи на июнь, июль, август находится в монастыре на Афоне. Первая часть сборника, минеи на июнь, также хранится в семинарии на острове Халки и в монастыре на острове Лесбос.

- Наш экземпляр может быть единственным в мире, если выяснится, что это та самая книга, которая описана в каталоге Леграна, - рассказала "РГ" заведующая научной библиотекой "Херсонеса Таврического" Наталья Рубаненко. - Она могла попасть сюда с Афона. По состоянию видно, что книга очень активно использовалась. На ней много потеков воска, есть следы повреждения огнем, а также попыток реставрации.

Фото: Юлия Крымова/РГ

Как книга попала в Херсонес, неизвестно. Но кое-что из ее истории уже удалось установить. Согласно владельческой записи, сделанной от руки на греческом языке, в 1672 году фолиант принадлежал некоему священнику Гавриилу, который привез его из Малой Азии через Афон в Кафу (Феодосию). Еще одна запись, оставленная митрополитом, относится к 1779 году. Расшифровать ее полностью пока не удалось, но известно, что книга была доставлена из Кафы в какое-то другое место.

Первая инвентарная запись "Херсонеса Таврического" об этой книге сделана в 1950 году. Других сведений не сохранилось, поскольку архивы музея дважды переезжали, многие документы были утрачены в годы Великой Отечественной войны. Однако в музее предполагают, что книга могла попасть в Херсонес в 1920-х годах вместе с другими ценными экспонатами из Ливадийского дворца.

- В конце XIX - начале XX века была мода на коллекционирование старинных книг, - говорит заведующая отделом научной реставрации Херсонеса Инга Шведова. - Существует предположение, что она находилась в одном из дворцов Крыма и могла принадлежать царской семье. Столь редкий экземпляр, скорее всего, находился у знатных владельцев. В 1920-е годы происходило распределение мебели, посуды, книг среди музеев Крыма, и Херсонес тоже такие предметы получил.

Судьба книги представляет огромный интерес для исследователей. По словам Шведовой, почти на каждой странице просматриваются микроскопические капли воска - это значит, что минеи активно использовали в церковных службах, рядом горели свечи, и воск мог разлетаться из-за дуновения ветра, сквозняка.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Марина Курышева выполнила экспертизу книги и доказала ее подлинность. Она пришла к выводу, что это редкое издание оказалось в Крыму в результате естественных культурных связей, поскольку греческой диаспоре полуострова требовались богослужебные книги. Об этом свидетельствуют пометки на греческом языке.

Фото: Юлия Крымова/РГ

В прежние века книгу пытались реставрировать. Предположительно, в XVIII веке появился переплет из обтянутого кожей дерева. В одном месте оборванный уголок страницы пришит нитками. В другом вместо утерянного печатного фрагмента вложен листок с рукописным текстом. Прежние владельцы также пытались приклеить выпадавшие из переплета листы.

Печать выполнена черной и красной краской. Спустя 4,5 столетия цвета сохраняют яркость. Однако внутри страниц идет процесс разрушения - книгу надо срочно спасать. Инга Шведова определила ее состояние как остро аварийное.

- Любое раскрытие книги, переворачивание страниц приводит к тому, что крохотные фрагменты бумаги осыпаются, - говорит она. - Переплет весь испещрен тоннелями, которые прогрызли жучки. На буквах под микроскопом виден белый налет - это результат воздействия грибков, микроорганизмов. Без реставрации страницы рассыпятся.

Книгу решено отреставрировать. Ее передадут во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря на два года. После реставрации она будет зарегистрирована в реестре книжных памятников РФ.

- После реставрации мы проведем выставку, расскажем ее историю, - говорит Наталья Рубаненко. - Потом оцифруем и законсервируем, уберем на длительное хранение. В электронном виде с ней смогут работать исследователи и все желающие.

Кстати

Венецианские минеи долгие десятилетия лежали в библиотеке Херсонеса, но никто к ним не проявлял интерес. В советские годы церковные издания не были в почете, а в украинские руководству музея было не до реставрации книг. В середине 2000-х в Херсонес приезжали американские библиографы и упаковали эту и несколько других ценных книг в бескислотные картонные боксы, чтобы остановить воздействие внешней среды.