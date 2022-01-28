За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19

Новости

Токаев был избран председателем правящей партии Казахстана 12:48
Лавров: Москва хочет добиться истины в деле убийства журналистов в ЦАР 12:32
Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам 12:30
В Токио новый рекорд по суточному приросту заражений COVID-19 12:29
Минфин предложил концепцию регулирования рынка криптовалют 12:24
Лавров: Россия требует четкий ответ Запада по неделимости безопасности 12:23
Лавров: Запад использует только нужные ему положения по безопасности ОБСЕ 12:12
Лавров: РФ направит странам Запада запрос об их обязательствах в ОБСЕ 12:09
Медведев: В решениях по климату недопустимо навязывать, что нужно делать 12:04
В Японии полиция арестовала удерживавшего в заложниках врача 12:02
Медведев: Нужно стремиться к четырехдневной рабочей неделе 12:02
Задержанный фотограф вернулся из Каира благодаря Посольству РФ 12:01
Лавров: Новые санкции США против России приведут к разрыву отношений 11:58
Лавров сыронизировал над вопросом о возможных санкциях США против него 11:54
Правительство упростит ведение бизнеса самозанятым 11:54
Лавров: Угрозы Вашингтона выслать посла России в США - это хамство 11:51
Посол РФ на Кубе: Сотрудничество Москвы и Гаваны в сфере ВТС развивается активно 11:50
СК: Пациенты в клинике Петербурга умерли от контрафактного препарата 11:40
Минздрав одобрил испытания еще одного препарата от COVID-19 11:38
Выросло число пришедших в Россию международных брендов 11:34
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель 11:28
Лавров: В ответах США на предложения России есть рациональные зерна 11:24
Daily Star назвал подлодку "Белгород" убийцей городов 11:21
Пистолеты "Удав" с глушителем начнут поступать в войска в 2023 году 11:20
"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордный объем газа 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19, на 9,7% больше по сравнению с 26 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 98 040 случая заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 29 506 пациентов.
Распределение по субъектам
  • Москва - 23 994
  • Санкт-Петербург - 13 976
  • Московская область - 8 611
  • Свердловская область - 2 344
  • Ханты-Мансийский АО - 2 341
  • Республика Саха (Якутия) - 2 305
  • Пермский край - 2 099
  • Воронежская область - 1 854
  • Самарская область - 1 826
  • Нижегородская область - 1 595
  • Ростовская область - 1 584
  • Архангельская область - 1 237
  • Челябинская область - 1 221
  • Ставропольский край - 1 113
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 101
  • Краснодарский край - 1 049
  • Ленинградская область - 1 027
  • Красноярский край - 907
  • Калининградская область - 872
  • Республика Бурятия - 829
  • Оренбургская область - 829
  • Волгоградская область - 825
  • Тюменская область - 818
  • Саратовская область - 798
  • Ульяновская область - 790
  • Удмуртская Республика - 750
  • Республика Коми - 738
  • Иркутская область - 711
  • Омская область - 704
  • Вологодская область - 699
  • Кировская область - 649
  • Тверская область - 636
  • Тульская область - 632
  • Алтайский край - 628
  • Липецкая область - 623
  • Республика Башкортостан - 570
  • Республика Карелия - 520
  • Мурманская область - 501
  • Республика Дагестан - 490
  • Брянская область - 487
  • Астраханская область - 466
  • Чувашская Республика - 458
  • Орловская область - 444
  • Кемеровская область - 435
  • Владимирская область - 434
  • Приморский край - 423
  • Новгородская область - 421
  • Томская область - 421
  • Республика Татарстан - 412
  • Новосибирская область - 411
  • Республика Крым - 409
  • Забайкальский край - 403
  • Рязанская область - 401
  • Ярославская область - 397
  • Хабаровский край - 368
  • Республика Калмыкия - 361
  • Смоленская область - 360
  • Севастополь - 347
  • Тамбовская область - 337
  • Белгородская область - 329
  • Республика Хакасия - 325
  • Курская область - 314
  • Республика Тыва - 310
  • Чеченская Республика - 301
  • Калужская область - 300
  • Костромская область - 285
  • Сахалинская область - 251
  • Пензенская область - 245
  • Республика Мордовия - 240
  • Республика Марий Эл - 221
  • Псковская область - 212
  • Ивановская область - 199
  • Кабардино-Балкарская Республика - 194
  • Курганская область - 176
  • Республика Адыгея - 164
  • Камчатский край - 162
  • Республика Ингушетия - 156
  • Амурская область - 153
  • Республика Северная Осетия - Алания - 133
  • Карачаево-Черкесская Республика - 121
  • Республика Алтай - 102
  • Магаданская область - 83
  • Ненецкий автономный округ - 36
  • Еврейская автономная область - 25
  • Чукотский автономный округ - 12

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Угрозы Вашингтона выслать посла России в США - это хамство
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель
Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым