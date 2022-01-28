За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19, на 9,7% больше по сравнению с 26 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 98 040 случая заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 29 506 пациентов.

Распределение по субъектам Москва - 23 994

Санкт-Петербург - 13 976

Московская область - 8 611

Свердловская область - 2 344

Ханты-Мансийский АО - 2 341

Республика Саха (Якутия) - 2 305

Пермский край - 2 099

Воронежская область - 1 854

Самарская область - 1 826

Нижегородская область - 1 595

Ростовская область - 1 584

Архангельская область - 1 237

Челябинская область - 1 221

Ставропольский край - 1 113

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 101

Краснодарский край - 1 049

Ленинградская область - 1 027

Красноярский край - 907

Калининградская область - 872

Республика Бурятия - 829

Оренбургская область - 829

Волгоградская область - 825

Тюменская область - 818

Саратовская область - 798

Ульяновская область - 790

Удмуртская Республика - 750

Республика Коми - 738

Иркутская область - 711

Омская область - 704

Вологодская область - 699

Кировская область - 649

Тверская область - 636

Тульская область - 632

Алтайский край - 628

Липецкая область - 623

Республика Башкортостан - 570

Республика Карелия - 520

Мурманская область - 501

Республика Дагестан - 490

Брянская область - 487

Астраханская область - 466

Чувашская Республика - 458

Орловская область - 444

Кемеровская область - 435

Владимирская область - 434

Приморский край - 423

Новгородская область - 421

Томская область - 421

Республика Татарстан - 412

Новосибирская область - 411

Республика Крым - 409

Забайкальский край - 403

Рязанская область - 401

Ярославская область - 397

Хабаровский край - 368

Республика Калмыкия - 361

Смоленская область - 360

Севастополь - 347

Тамбовская область - 337

Белгородская область - 329

Республика Хакасия - 325

Курская область - 314

Республика Тыва - 310

Чеченская Республика - 301

Калужская область - 300

Костромская область - 285

Сахалинская область - 251

Пензенская область - 245

Республика Мордовия - 240

Республика Марий Эл - 221

Псковская область - 212

Ивановская область - 199

Кабардино-Балкарская Республика - 194

Курганская область - 176

Республика Адыгея - 164

Камчатский край - 162

Республика Ингушетия - 156

Амурская область - 153

Республика Северная Осетия - Алания - 133

Карачаево-Черкесская Республика - 121

Республика Алтай - 102

Магаданская область - 83

Ненецкий автономный округ - 36

Еврейская автономная область - 25

Чукотский автономный округ - 12 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.