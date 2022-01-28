За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19, на 9,7% больше по сравнению с 26 января. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 98 040 случая заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 29 506 пациентов.
Распределение по субъектам
- Москва - 23 994
- Санкт-Петербург - 13 976
- Московская область - 8 611
- Свердловская область - 2 344
- Ханты-Мансийский АО - 2 341
- Республика Саха (Якутия) - 2 305
- Пермский край - 2 099
- Воронежская область - 1 854
- Самарская область - 1 826
- Нижегородская область - 1 595
- Ростовская область - 1 584
- Архангельская область - 1 237
- Челябинская область - 1 221
- Ставропольский край - 1 113
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 101
- Краснодарский край - 1 049
- Ленинградская область - 1 027
- Красноярский край - 907
- Калининградская область - 872
- Республика Бурятия - 829
- Оренбургская область - 829
- Волгоградская область - 825
- Тюменская область - 818
- Саратовская область - 798
- Ульяновская область - 790
- Удмуртская Республика - 750
- Республика Коми - 738
- Иркутская область - 711
- Омская область - 704
- Вологодская область - 699
- Кировская область - 649
- Тверская область - 636
- Тульская область - 632
- Алтайский край - 628
- Липецкая область - 623
- Республика Башкортостан - 570
- Республика Карелия - 520
- Мурманская область - 501
- Республика Дагестан - 490
- Брянская область - 487
- Астраханская область - 466
- Чувашская Республика - 458
- Орловская область - 444
- Кемеровская область - 435
- Владимирская область - 434
- Приморский край - 423
- Новгородская область - 421
- Томская область - 421
- Республика Татарстан - 412
- Новосибирская область - 411
- Республика Крым - 409
- Забайкальский край - 403
- Рязанская область - 401
- Ярославская область - 397
- Хабаровский край - 368
- Республика Калмыкия - 361
- Смоленская область - 360
- Севастополь - 347
- Тамбовская область - 337
- Белгородская область - 329
- Республика Хакасия - 325
- Курская область - 314
- Республика Тыва - 310
- Чеченская Республика - 301
- Калужская область - 300
- Костромская область - 285
- Сахалинская область - 251
- Пензенская область - 245
- Республика Мордовия - 240
- Республика Марий Эл - 221
- Псковская область - 212
- Ивановская область - 199
- Кабардино-Балкарская Республика - 194
- Курганская область - 176
- Республика Адыгея - 164
- Камчатский край - 162
- Республика Ингушетия - 156
- Амурская область - 153
- Республика Северная Осетия - Алания - 133
- Карачаево-Черкесская Республика - 121
- Республика Алтай - 102
- Магаданская область - 83
- Ненецкий автономный округ - 36
- Еврейская автономная область - 25
- Чукотский автономный округ - 12
Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.