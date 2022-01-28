"Ямалкоммунэнерго" запустило новую электростанцию в ЯНАО

В селе Харсаим Приуральского района ЯНАО заработала новая газопоршневая электростанция. Ранее работавший энергообъект остался в качестве резервного источника.

21 января новая станция начала постоянную выработку электроэнергии для всех потребителей села. Ее мощность 2 МВт, с возможностью увеличения до 3 МВт. К настоящему времени уже успешно завершен тестовый период работы.

"Газопоршневая станция показала себя с лучшей стороны. Оборудование работает в штатном режиме, все целевые показатели в норме, нареканий нет", - отметил директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Приуральском районе Виталий Грабо.

Электростанция состоит из четырех газопоршневых агрегатов по 0,5 МВт и резервного дизель-генератора мощностью 1 МВт. Установки произведены в России на заводе "Волжский дизель имени Маминых" (АО "ВОЛГОДИЗЕЛЬМАШ"), застройщиком выступило ООО "ВДМ-Сервис".

В рамках региональной программы "Развитие газоснабжения и газификации Ямало-Ненецкого автономного округа" (в частности, по газификации села Харсаим), в качестве основного топлива используется природный газ от поставщика АО "Газпром Газораспределение Север".

Напомним, в преддверии профессионального праздника Дня энергетика директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев инспектировал завершающую стадию строительства газопоршневой электростанции в села Харсаим и высоко оценил новый энергообъект.

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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"