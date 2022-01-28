Южный Урал вошел в число регионов с самыми дорогими ПЦР-тестами

Общероссийской народный фронт уведомил ФАС о явно завышенных ценах на ПЦР-тестирование в Челябинской области. Южноуральцам эта услуга обходится гораздо дороже, чем жителям большинства регионов страны.

В ходе всероссийского мониторинга установлено, что самое дорогое исследование проходят пациенты одной из челябинских клиник. За проведение ПЦР-теста с них требуют 3,1 тысячи рублей. А если пациенту нужен не только результат, но и сертификат для выезда за границу, предлагают доплатить еще 500 рублей. Минимальной в области оказалась цена в 1,32 тысячи рублей. Но и она, по мнению общественников, может оказаться неподъемной для многих.

По данным опроса ОНФ, 37 процентов россиян в силу разных причин, в том числе и по требованию работодателей, сдавали ПЦР-тест платно. Ажиотажный спрос на эту услугу может подстегнуть частные клиники к новому подъему цен. При этом в разных регионах страны они уже отличаются больше, чем в шесть раз.

В топ регионов с самой высокой стоимостью тестирования, помимо Челябинской области, также вошли Якутия, Тыва, Камчатский и Приморский края, Кемеровская, Магаданская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ, Москва и Подмосковье.