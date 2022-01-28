Мэра уральского ЗАТО Снежинск обвинили в халатности

В Челябинской области главе ЗАТО Снежинск Игорю Сапрыкину предъявлено обвинение по уголовному делу о выделении земли под строительство яхт-клуба. Действия градоначальника квалифицированы по статье о халатности.

- По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории защитные леса, для строительства яхт-клуба, - сообщил представитель регионального управления СК Владимир Шишков. - Бюджету был причинен ущерб на сумму более восьми миллионов рублей.

Как пояснили в СК, преступление выявлено УФСБ по Челябинской области, оперативники которого сопровождают уголовное дело.

По статье о халатности с причинением особо крупного ущерба чиновнику грозит наказание от крупного штрафа, обязательных и исправительных работ до полугодового ареста.

Расследование продолжается.