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28.01.2022 11:31
Рубрика: Происшествия

На трассе Пермь - Екатеринбург в ДТП погибли таксист и младенец

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня в полшестого утра на трассе Пермь - Екатеринбург в авиакатастрофе погибли шофер такси и один из его пассажиров - младенец, которому был всего месяц от роду.

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По данным управления ГИБДД Свердловской области, Chevrolet выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAF.

Водитель легковой иномарки погиб на месте. Пассажиров - женщину и троих ее детей - увезли в больницу, где малыш к сожалению, скончался. Мать с пятилетней дочкой находятся сейчас в реанимации, девятилетний мальчик в травматологии.

"49-летний водитель Chevrolet подрабатывал в такси, и эту женщину с детьми он повез в Челябинскую область. В момент ДТП все пассажиры находились сзади, младенца женщина держала на руках. Все не были пристегнуты, дети ехали не в специальных удерживающих креслах", - сообщает пресс-служба Госавтонспекции.

Причиной аварии могла стать усталость таксиста.

Водитель грузовика рассказал, что, когда увидел ехавшую по его полосе навстречу машину, попытался уйти от столкновения, съехал вправо, но удара избежать не удалось.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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