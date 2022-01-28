На Урале четвероклассникам задали прочитать эротическую сказку Пушкина

Скандал разразился в одной из школ Режа: четвертому классу задали прочитать сказку Пушкина "Царь Никита и сорок его дочерей" и нарисовать к ней рисунок.

По сюжету, у царя сорок дочерей от разных женщин, и у каждой не хватает пикантной части тела, которой в тексте не указывается. Придворным женщинам нельзя говорить о недуге под страхом отрезания языка, "А мужчинам нечто хуже". Над недостающими органами в итоге успешно колдует ведьма.

Родителей, разумеется, возмутило такое произведение в программе детей, а сами школьники до сказки, увы, добрались, несмотря на то, что через несколько часов после публикации в электронном дневнике, задание изменилось.

Как сообщает ОТВ (Екатеринбург), учительница уже написала заявление на увольнение. Женщина объяснила, что выбор произведения - техническая ошибка. Она выбрала в программе имя автора, а далее сработало автозаполнение. В школьной программе неоднозначного произведения нет, а родителям в библиотеке сказали, что не дают детям таких книг.

На сторону преподавателя встали директор школы и родители. Как сказала руководитель педсостава Светлана Шишканова, женщина работает в две смены, ведет уроки в пером и четвертом классах. У нее 30 лет педагогического стажа, она хороший сотрудник. Кроме того, ее любят ученики. А некоторые родители переводят своих детей из других школ, чтобы попасть к этой учительнице.

В родительском комитете же считают, что в школе нарушили закон "О защите детей от информации…" и объяснили это тем, что каждая семья сама решает, когда обсуждать с ребенком вопросы сексуального и полового воспитания.