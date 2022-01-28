На Урале при обезвреживании снаряда времен войны погиб человек

В Свердловской области, на предприятии, которое занимается утилизацией боеприпасов произошла детонация снаряда времен Великой Отечественной войны. Один человек погиб.

Еще шестерых человек госпитализировали. По данным ТАСС, один из них находится в реанимации, у пятерых - ожоги.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, все пострадавшие - работники завода, которые обезвреживали снаряд. Его нашли ранее во время ремонтных работ, вывезли для утилизации, но он взорвался после выгрузки из спецавтомобиля.