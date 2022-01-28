Тюменцу удалили мешавшую дышать опухоль на "ножке"

В тюменской ОКБ № 1 прооперировали 50-летнего мужчину, который с трудом дышал: доступ воздуха ограничивал опухоль в трахее.

И хотя новообразование было доброкачественным (как выяснилось позднее), оно все же угрожало жизни пациента: почти полностью перекрыло просвет и могло привести к асфиксии. Помимо этого, всегда есть риск перерождения такой опухоли в злокачественную.

Для подготовки к операции врачи провели дополнительную диагностику, уточнили размер опухоли и подобрали способ ее удаления. Было принято решение о первом этапе лечения - эндоскопическом удалении.

"Образование достаточно большое, но оно было на так называемой "ножке", - рассказал врач-эндоскопист Артем Игоревич. - Ригидная бронхоскопия, которая применяется в подобных случаях, позволила полностью удалить опухоль с помощью диатермической коагуляционной петли".

Случаи, когда вовремя обнаруженная опухоль удаляется таким малотравматичным способом, редки.

Менее чем через двадцать минут просвет в трахее был полностью восстановлен. Правда, сразу мужчину домой не выписали: он еще десять дней провел на больничной койке, пока готовился анализ тканей опухоли. Специалисты были готовы к резекции трахеи, но этого не потребовалось - опухоль оказалась доброкачественной.