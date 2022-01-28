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28.01.2022 13:07
Рубрика: Общество

Уральцы пожаловались на санобработку детсадов, из-за которой заболели дети

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловская прокуратура проверит, соответствует ли действительности информация, поступившая от жителей Новоуральска. Местные мамы и папы пожаловались, что дети вернулись из садиков с недомоганием, и причиной тому могла быть санитарная обработка, которую проводили в дошкольных учреждениях.

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Сведения о болезни появились в областных СМИ - ими сейчас занимается контролирующее ведомство.

Так, по данным облпрокуратуры, в лечебное учреждение дети с признаками отравления не обращались. А в детсадах, которые упоминались в публикациях, воспитанников отправили на больничный из-за ротовирусной инфекции.

Тем не менее в дошкольных организациях проводится эпидемиологическое расследование. Специалисты проверят, как проводилась санитарная обработка помещений, были ли медицинские манипуляции с детьми без согласия их родителей.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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