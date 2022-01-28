В Екатеринбурге нашли мужчину, "заминировавшего" аэропорт в праздники

Транспортная полиция установила мужчину, который в первых числах января "заминировал" международный аэропорт Кольцово, передает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Он позвонил на единый экстренный номер 112 и сообщил о якобы заложенной в здании бомбе. Сотрудники транспортной полиции вместе с коллегами из правоохранительных органов проверили аэропорт на наличие взрывчатых устройств и веществ - никакой опасности для пассажиров и сотрудников Кольцово, к счастью, не было.

В тот же день личность лжеминера установили: 43-летний горожанин позвонил в экстренные службы из хулиганских пробуждений, будучи сильно пьяным.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде.