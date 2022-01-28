В Югре хирурги пришили пациенту руку к животу для пересадки тканей

В Сургутской травмбольнице - не самый обычный пациент: молодому мужчине пришили руку к животу, чтобы провести аутопластику.

35-тилетний местный житель получил тяжелейшие ожоги, когда вытаскивал друга из горящей машины. Ткани после такого не восстановились, местами на руке видна кость, и сама конечность не функционирует, как должна.

Чтобы исправить это, врачи решили выполнить аутопластику - это целый набор техник по замещению дефектов собственными тканями пациента.

"Конкретно в этом случае на поврежденный участок пересаживают донорский лоскут с передней стенки брюшной полости. Сейчас лоскут одновременно и уже часть руки, и еще часть живота", - пояснили в департаменте здравоохранения Югры.

Около месяца мужчина проведет с пришитой к донорскому участку кистью. За это время пересаженная ткань приживется на новом месте, в кисти сформируются питающие ее сосуды. Потом хирурги разделят приросший лоскут так, чтобы он повторял анатомическую форму пальцев.