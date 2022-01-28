В Кольцово сел самолет после срабатывания датчика разгерметизации

В аэропорту Кольцово приземлился самолет с технической неисправностью.

Как передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, борт авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс из Самарканда в Екатеринбург. В 10:01 командир судна подал аварийный сигнал: по предварительным данным, сработал датчик разгерметизации салона.

На борту находились 159 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Экстренные службы воздушной гавани были приведены в режим готовности. Посадка прошла благополучно. В обстоятельствах инцидента разбирается сейчас Свердловская транспортная прокуратура.