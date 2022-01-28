В Сургуте на помощь медикам пришли десятки автоволонтеров

В Сургуте количество вызовов врачей на дом, как и по всей стране, увеличилось из-за роста заболеваемости коронавирусом. Транспорт для выездных бригад оказался в дефиците, и медучреждения попросили местных жителей о помощи. За неделю в дело включились 44 автоволонтера из числа горожан, предприятий и таксистов. Они развозят терапевтов на личных машинах в свободное время, чтобы каждый пациент дождался доктора.

- Администрация города и градообразующие предприятия заранее предоставили нам дополнительные единицы техники, но потребность в оказании медпомощи на дому возросла уже вдвое по сравнению с ноябрем-декабрем 2021 года. Мы очень благодарны сургутянам, которые сразу же откликнулись на нашу просьбу, - рассказал "РГ" главный врач первой городской поликлиники, председатель думы Сургута Максим Слепов.

Участникам нужно иметь прививку от COVID-19 и соблюдать все меры безопасности при перевозке пассажиров. В ряды волонтеров записывается как молодежь, так и жители преклонного возраста (например, сегодня свои услуги по выезду предложил 80-летний мужчина). Заявки от желающих принимают в кол-центре, там же координируют работу водителей.

- Мы увидели в соцсетях, что медикам требуются транспортные средства, и выделили пару служебных автомобилей. Наши водители ежедневно развозят врачей по адресам, на это уходит иногда более 11 часов в день, затем машину на нашем предприятии дезинфицируют. В том числе мы готовы предоставить технику для перевозки крупногабаритных медицинских грузов, - говорит главный инженер сургутского филиала компании Андрей Кучерин.

Всего в городе работает пять поликлиник, доктору нужно доехать минимум до 30 человек. К примеру, автоволонтер Алена Соловьева рассказывает, что это занимает от шести часов, а у врача еще больше - после осмотров он должен занести данные по пациентам в электронную базу. Сама она занимается волонтерством с начала пандемии. Мотив у добровольцев один - успеть спасти жизнь больному, доставив вовремя врача.