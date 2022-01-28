В Тюменской области школы и колледжи перевели на дистант из-за COVID-19

Школьников и студентов, которые обучаются по программам среднего профессионального образования, перевели на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля.

Также на две учебные недели в регионе отменили занятия в кружках и секциях. Исключение сделали лишь для сборных команд Тюменской области. Такое решение принял оперативный штаб, сообщает информационный штаб правительства региона.

Отмечено, что вузам удаленный формат обучения в этот период тоже рекомендован. Детские сады продолжат работать как обычно.

Как рассказали в местном управлении Роспотребнадзора, в области ухудшается эпидситуация.

Так, заболеваемость на третьей неделе года выросла на 56 процентов по сравнению с предыдущей. Суточный показатель заболеваемости на 27 января составил 41,5 на 100 тысяч населения - почти в два раза выше, чем неделю назад. Выросла заболеваемость среди всех возрастных групп. Взрослое население в эту неделю заражалось чаще на 47 процентов, пожилые старше 65 - на 29, молодежь от 18 до 29 лет - на 75, дети - на 118. В сообщении правительства подчеркнуто, что и протестировать на коронавирус удалось в два раза больше человек, чем положено по нормативу. Охват за неделю составил 603 человека на 100 тысяч населения.

По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, на 27 января в Тюменской области выявлено 640 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 98 166 заболевших. Выздоровели 84 483 тюменца. Выявлено 14 случаев заболевания штаммом "омикрон".