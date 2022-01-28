РФ направила ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии

Российские власти направили ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции протеста, которую провели грузинские оппозиционные силы возле посольства Швейцарии, представляющего интересы России в республике. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции", - говорится в комментарии, который был опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что нота была также передана секции интересов Грузии при швейцарском посольстве в Москве.

В начале января грузинские оппозиционные силы провели антироссийскую акцию протеста возле здания секции интересов РФ при посольстве Швейцарии. Также сообщается, что перед началом акции секция была полностью обесточена.