Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что в список вошли политики, которые известны своей антироссийской риторикой, главы европейских ЧВК, сотрудники силовых структур.