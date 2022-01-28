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Текст:   Марина Трубилина 
00:26 28.01.2022

Россияне готовы доплачивать за энергоэффективные квартиры

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более половины россиян считают энергоэффективность жилья важным фактором при выборе недвижимости. Такие данные показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ. При этом свыше 40% опрошенных готовы заплатить за такое жилье более высокую цену.

Фото: пресс-служба ННГАСУ
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Только каждый второй респондент знает, что такое энергоэффективное жилье. И лишь лишь 6% могут назвать класс энергоэффективности своего дома.

"При этом россиянам свойственен здоровый прагматизм: когда в ходе опроса им объясняли суть энергоэффективности и что она, в частности, позволяет экономить квартплату, большинство соглашались с тем, что это важный фактор при покупке жилья", - рассказывает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

О важности энергоэффективности заявили 52% участников, предпочитающих квартиры, и 71% россиян, предпочитающих частные дома. В частных домах экономия на энергоэффективных технологиях и материалах намного выше, поясняет эксперт.

41% опрошенных заявили, что готовы заплатить за энергоэффективное жилье более высокую цену. Особенно велика доля таких граждан среди молодежи (51%) и жителей больших городов (47%).

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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Большинство россиян уверены, что приобретение и обслуживание энергоэффективного жилья может потребовать дополнительных ресурсов, но 55% полагают, что все издержки окупятся за счет последующей экономии на коммунальных платежах.

В России сейчас четверть всего многоквартирного строительства приходится на энергоэффективные дома, отмечает Гольдберг. В то же время есть потенциал развития энергоэффективного строительства, так как в ряде развитых стран этот показатель намного больше - к примеру, в Великобритании около 80%.

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