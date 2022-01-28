Россияне готовы доплачивать за энергоэффективные квартиры

Более половины россиян считают энергоэффективность жилья важным фактором при выборе недвижимости. Такие данные показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ. При этом свыше 40% опрошенных готовы заплатить за такое жилье более высокую цену.

Только каждый второй респондент знает, что такое энергоэффективное жилье. И лишь лишь 6% могут назвать класс энергоэффективности своего дома.

"При этом россиянам свойственен здоровый прагматизм: когда в ходе опроса им объясняли суть энергоэффективности и что она, в частности, позволяет экономить квартплату, большинство соглашались с тем, что это важный фактор при покупке жилья", - рассказывает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

О важности энергоэффективности заявили 52% участников, предпочитающих квартиры, и 71% россиян, предпочитающих частные дома. В частных домах экономия на энергоэффективных технологиях и материалах намного выше, поясняет эксперт.

41% опрошенных заявили, что готовы заплатить за энергоэффективное жилье более высокую цену. Особенно велика доля таких граждан среди молодежи (51%) и жителей больших городов (47%).

Большинство россиян уверены, что приобретение и обслуживание энергоэффективного жилья может потребовать дополнительных ресурсов, но 55% полагают, что все издержки окупятся за счет последующей экономии на коммунальных платежах.

В России сейчас четверть всего многоквартирного строительства приходится на энергоэффективные дома, отмечает Гольдберг. В то же время есть потенциал развития энергоэффективного строительства, так как в ряде развитых стран этот показатель намного больше - к примеру, в Великобритании около 80%.