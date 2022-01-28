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28.01.2022 19:18
Рубрика: Экономика

Роспатент назвал число самозанятых, которые оформят личные бренды

Текст: Алексей Дуэль
Возможностью оформить личную торговую марку за первой год воспользуются от 10 до 20 тысяч самозанятых. Такой прогноз "РГ" дали в Роспатенте. Затем их число будет возрастать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возможность регистрировать торговые марки для продвижения товаров и услуг появится у самозанятых, когда будет принят одобренный правительством проект закона, рассказал глава минэкономразвития Максим Решетников. Документ был подготовлен в рамках дорожной карты "Трансформация делового климата" в сфере интеллектуальной собственности.

Фото: СберПресс / press.sber.ru
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До сих пор торговые марки могли регистрировать только юридические лица. В отдельных случаях существовала возможность поставить под охрану имена известных людей. В этом случае без согласия этого человека или его наследников использовать имена, псевдонимы или производные от них популярных деятелей культуры или известных личностей запрещено.

В Роспатенте по запросу "РГ" не смогли уточнить, сколько фамилий попали под охрану в качестве торговых знаков, однако уточнили, что это не носит слишком массового характера.

"Наследники Владимира Высоцкого зарегистрировали его имя и фамилию как словесную торговую марку, - рассказал сын поэта Никита Высоцкий. - Она сейчас находится в управление благотворительного фонда. Мы не зарабатываем на ней каких-то больших денег, но контролируем, кто, как и для каких целей пользуется именем моего отца".

В Роспатенте отметили, что зарегистрировать торговую марку на распространенную фамилию нельзя - в таком случае будет трудно отличить друг от друга товары или услуги участников бизнеса - однофамильцев. В ведомстве рекомендуют использовать другие способы индивидуализации продукта, вариантов огромное множество. Это ограничение в меньшей степени касается обладателей редких фамилий и никак - известных личностей. Никита Высоцкий вспомнил о юристе - полном тезке и однофамильце своего отца, который захотел использовать имя и фамилию в названии конторы. Однако зарегистрировать такую торговую марку не удалось, - эксперты решили, что в обществе однозначно свяжут это название с поэтом, а не с юристом, соответственно, потребители будут введены в заблуждение. При этом "обычная" фамилия самозанятого, зарегистрированная в качестве торговой марки, никак не помешает его однофамильцу оформить себе такой же бренд.

Фото: Сергей Киселев/ Агентство "Москва"
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Есть еще одно обстоятельство, на которое ссылаются авторы законопроекта. Во многих странах для ведения предпринимательской деятельности людям не надо получать какого-либо особого статуса. То есть простой условный мистер Смит может зарегистрировать на себя торговую марку, а наш Вася Иванов, даже получивший статус самозанятого, - нет. В Роспатенте это обстоятельство сочли несправедливым. С принятием этого закона оно будет исправлено.

В патентном ведомстве надеются, что полностью рассмотреть и принять закон получится до конца года.

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