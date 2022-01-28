Роспатент назвал число самозанятых, которые оформят личные бренды

Возможностью оформить личную торговую марку за первой год воспользуются от 10 до 20 тысяч самозанятых. Такой прогноз "РГ" дали в Роспатенте. Затем их число будет возрастать.

Возможность регистрировать торговые марки для продвижения товаров и услуг появится у самозанятых, когда будет принят одобренный правительством проект закона, рассказал глава минэкономразвития Максим Решетников. Документ был подготовлен в рамках дорожной карты "Трансформация делового климата" в сфере интеллектуальной собственности.

До сих пор торговые марки могли регистрировать только юридические лица. В отдельных случаях существовала возможность поставить под охрану имена известных людей. В этом случае без согласия этого человека или его наследников использовать имена, псевдонимы или производные от них популярных деятелей культуры или известных личностей запрещено.

В Роспатенте по запросу "РГ" не смогли уточнить, сколько фамилий попали под охрану в качестве торговых знаков, однако уточнили, что это не носит слишком массового характера.

"Наследники Владимира Высоцкого зарегистрировали его имя и фамилию как словесную торговую марку, - рассказал сын поэта Никита Высоцкий. - Она сейчас находится в управление благотворительного фонда. Мы не зарабатываем на ней каких-то больших денег, но контролируем, кто, как и для каких целей пользуется именем моего отца".

В Роспатенте отметили, что зарегистрировать торговую марку на распространенную фамилию нельзя - в таком случае будет трудно отличить друг от друга товары или услуги участников бизнеса - однофамильцев. В ведомстве рекомендуют использовать другие способы индивидуализации продукта, вариантов огромное множество. Это ограничение в меньшей степени касается обладателей редких фамилий и никак - известных личностей. Никита Высоцкий вспомнил о юристе - полном тезке и однофамильце своего отца, который захотел использовать имя и фамилию в названии конторы. Однако зарегистрировать такую торговую марку не удалось, - эксперты решили, что в обществе однозначно свяжут это название с поэтом, а не с юристом, соответственно, потребители будут введены в заблуждение. При этом "обычная" фамилия самозанятого, зарегистрированная в качестве торговой марки, никак не помешает его однофамильцу оформить себе такой же бренд.

Есть еще одно обстоятельство, на которое ссылаются авторы законопроекта. Во многих странах для ведения предпринимательской деятельности людям не надо получать какого-либо особого статуса. То есть простой условный мистер Смит может зарегистрировать на себя торговую марку, а наш Вася Иванов, даже получивший статус самозанятого, - нет. В Роспатенте это обстоятельство сочли несправедливым. С принятием этого закона оно будет исправлено.

В патентном ведомстве надеются, что полностью рассмотреть и принять закон получится до конца года.