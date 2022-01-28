Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола

Только что закончившийся Синод Русской православной церкви, ознакомившись с коммюнике Священного Синода Александрийского Патриархата в связи с учреждением Русской Православной Церковью Патриаршего экзархата Африки, принял заявление.

Синод посчитал, что Александрийская церковь, назвавшая действия Русской православной церкви "вторжением" на каноническую территорию Александрийской Православной Церкви, представила обстоятельства учреждения экзархата Африки в искаженном виде.

- Священный Синод Русской Православной Церкви считает необходимым ответить на предпринятые в документе попытки исказить подлинные причины и обстоятельства образования экзархата, - говорится в постановлении Синода.

Еще раз подробно изъяснив обстоятельства - а именно, об отсутствии автокефалии Украинской православной церкви, о навязанном извне и поддержанном прошлыми госвластями Украины так называемом томосе об автокефалии, который приняли только враждующие с канонической церковью раскольники и о вступлении в общение с раскольнической структурой Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора - Синод с прискорбием отметил искажение православной экклезиологии (учения о Церкви Христовой - прим. ред.).

При этом признание Блаженнейшим Патриархом Феодором раскольнической структуры на Украине вызвало неприятие и внутри самой Александрийской Православной Церкви. Часть ее священнослужителей публично выступила в защиту канонической Украинской Церкви, заявила о несогласии с явно незаконным решением своего Предстоятеля и не захотела находиться в каноническом подчинении тому, кто встал на путь раскола.

- В течение двух лет Русская Церковь не отвечала на поступавшие к ней обращения африканских клириков, - подчеркивается в заявлении Синода, - но терпеливо ожидала, что Блаженнейший Патриарх Феодор изменит свое решение.

Но ситуация только усугублялась. Блаженнейший Патриарх Феодор не только продолжал поминать главу украинских раскольников в диптихах Православных Предстоятелей, но и вступил с ним и другими "иерархами" этой структуры в евхаристическое общение. Эти скорбные события убедили Русскую Православную Церковь, что необходимо ответить на поступившие обращения клириков и образовать в этих исключительных обстоятельствах Патриарший экзархат в Африке.

Такое непростое решение, сказано в заявлении, не является выражением притязания на каноническую территорию древней Александрийской Церкви, но преследует единственную цель - дать каноническую защиту православным клирикам, не желающим участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине.

Заявление завершается призывом к Блаженнейшему Патриарху Феодору II и архипастырям Святейшей Церкви Александрийской отказаться от поддержки украинского раскола и вернуться на канонический путь.

Кстати

Священников, перешедших из Александрийской в Русскую православную церковь, попросили покинуть храмы и жилье при них, отметил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Некоторые семьи остались на улице, их приютили родственники и прихожане.

- Священнослужители беспрекословно приняли предписание освободить места служения и жительства и удалились, - цитируют слова митрополита Леонида РИА Новости.

Однако он обратил внимание на то, что выселение семей священников проходило по-разному. Например, на одном из приходов после выдворения священника из храма по указанию местного архиерея сорвали иконы, которые были привезены из России, и бросили под дверь дома изгнанного настоятеля.

Сейчас таким батюшкам помогают их прихожане и Русская православная церковь. "Мы сейчас собираем информацию, сколько человек оказалось без жилья", - уточнил митрополит Леонид.