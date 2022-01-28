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Смартфоны Xiaomi получают Android 12. Полный список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
28.01.2022,  
12:33
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила список смартфонов, которые получат глобальную версию MIUI 13. Для некоторых моделей она будет базироваться на Android 12, для других - на Android 11.

Как пишет Android Authority, в Xiaomi не уточнили, какая именно версия Android будет на борту. Можно предположить, что свежие флагманы получат двенадцатую, а бюджетники прошлых лет - одиннадцатую.

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Список смартфонов Xiaomi, на которые можно будет установить MIUI 13 в первом квартале 2022 года, выглядит так:

- Mi 11 Ultra

- Mi 11

- Mi 11i

- Mi 11 Lite 5G

- Mi 11 Lite

- Xiaomi 11T Pro

- Xiaomi 11T

- Xiaomi 11 Lite 5G NE

- Redmi Note 11 Pro 5G

- Redmi Note 11 Pro

- Redmi Note 11S

- Redmi Note 11

- Redmi Note 10 Pro

- Redmi Note 10

- Redmi Note 10 JE

- Redmi Note 8 (2021)

- Redmi 10Кроме того, обновление придет на планшет Xiaomi Pad 5.

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