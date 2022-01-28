Смартфоны Xiaomi получают Android 12. Полный список моделей

Компания Xiaomi официально представила список смартфонов, которые получат глобальную версию MIUI 13. Для некоторых моделей она будет базироваться на Android 12, для других - на Android 11.

Как пишет Android Authority, в Xiaomi не уточнили, какая именно версия Android будет на борту. Можно предположить, что свежие флагманы получат двенадцатую, а бюджетники прошлых лет - одиннадцатую.

Список смартфонов Xiaomi, на которые можно будет установить MIUI 13 в первом квартале 2022 года, выглядит так:

- Mi 11 Ultra

- Mi 11

- Mi 11i

- Mi 11 Lite 5G

- Mi 11 Lite

- Xiaomi 11T Pro

- Xiaomi 11T

- Xiaomi 11 Lite 5G NE

- Redmi Note 11 Pro 5G

- Redmi Note 11 Pro

- Redmi Note 11S

- Redmi Note 11

- Redmi Note 10 Pro

- Redmi Note 10

- Redmi Note 10 JE

- Redmi Note 8 (2021)

- Redmi 10Кроме того, обновление придет на планшет Xiaomi Pad 5.