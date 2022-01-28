Соцсеть "ВКонтакте" включена в список социально значимых ресурсов

Социальная сеть "ВКонтакте" экосистемы VK включена в список социально значимых информационных ресурсов. Он был утвержден правительством РФ. Это означает, что россияне смогут пользоваться ею даже при нулевом балансе на счету интернет-оператора.

Решение принято комиссией Минцифры РФ во исполнение Федерального закона "О доступном интернете", утвержденного летом 2021 года. Это элемент господдержки отечественных игроков данного рынка.

Для участия в пилотном проекте правительственной комиссией были отобраны социальные сети, интернет-поисковики, сайты органов власти и госучреждений и др. Окончательный список утвердили после того, как необходимая нормативная база была сформирована полностью. Согласно постановлению правительства, попасть в него могли только те ресурсы, которые отвечали ряду обязательных критериев.

Один из них: дневная активная аудитория должна превышать 5 миллионов пользователей. Для соцсетей был установлен и такой критерий, как наличие страниц органов власти и государственных средств массовой информации - таковых на ресурсе должно насчитываться не менее пяти тысяч.

В этом отношении соцсеть "ВКонтакте" сито отбора успешно прошла. Так, месячная аудитория ресурса составляет около 70 миллионов человек. Это говорит о том, что соцсеть стала неотъемлемой частью жизни для многих жителей страны. Помимо общения и развлечений, "ВКонтакте" является источником полезной информации. Ее вполне можно назвать дополнительным "окном" для получения электронных госуслуг. Достаточно сказать, что на этом ресурсе уже сегодня зарегистрировано свыше 35 тысяч страниц различных органов государственной власти.

Для пользователей это важно, в первую очередь, потому что они получают не только свободный, но и оперативный доступ к компетентной информации, которую различные федеральные ведомства обновляют в режиме реального времени. Так, Минздрав РФ на своей странице публикует оперативные данные о ситуации с коронавирусом в стране. Пользователи могут получать и другие важные сведения, например, новости из жизни своих городов и регионов, черпая их из сообществ местных органов власти.

Особенностью проекта является то, что операторы связи даже при нулевом балансе будут предоставлять своим абонентам доступ к любому социально значимому ресурсу, включенному в перечень. То есть пользователи получат гарантированный доступ к соцсетям. Это позволит им всегда оставаться на связи с родными и близкими, друзьями и деловыми партнерами, быть в курсе новостей интересующих их сообществ (например, волонтерских движений), обучаться и даже вести свой бизнес.