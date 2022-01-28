Строительство музея в Хатыни может стать молодежной стройкой

И спустя почти восемь десятков лет не затухает боль в сердцах белорусов, когда заходит речь о трагедии Хатыни. Судя по хронике ВОВ, на рассвете 22 марта 1943 года фашистские каратели согнали 149 жителей, включая 75 детей, и заживо сожгли всех в большом деревенском сарае. В тот день белорусская деревня перестала существовать, как и множество других сел, уничтоженных фашистами в годы оккупации на территории РБ. В память о них еще полвека назад на месте трагедии был открыт мемориальный комплекс.

Выступая 27 января с посланием к народу и парламенту страны, Александр Лукашенко поручил рассмотреть предложение о строительстве музея в мемориальном комплексе, объявив его всебелорусской молодежной стройкой. С этой инициативой, уточняет БЕЛТА, к главе государства обратился лидер БРСМ Александр Лукьянов, сославшись на предложение президента воспитывать молодежь на ярких примерах героических подвигов.

"Именно такие объекты должны возводиться руками молодых людей", - считает молодежный руководитель, выразив благодарность президенту за системную поддержку молодежи, которая выражается в конкретных решениях.

Накануне Нового года, напомнил он, Лукашенко было принято решение об учреждении системы малых грантов. "И благодаря этой системе появилась возможность реализовать и молодежные инициативы. И уже в этом году будут реализованы более сто проектов, связанные и с развитием социальной инфраструктуры, исторической памяти", - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ.

Следует добавить, что инициатива представителей молодежной структуры по оцифровке памятных мест нашла поддержку и у других общественных организаций, среди которых "Патриоты Беларуси" и Федерация профсоюзов. "Это наш ответ тем недобросовестным людям из-за рубежа, которые не так смотрят на наши исторические знамена. Проект важный и мощный и у нас уже есть опыт по его реализации", - констатировал Лукьянов.