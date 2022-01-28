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Текст:   Марина Трубилина 
14:34 28.01.2022

Тарифы на воду могут пересчитать в сторону снижения

Устанавливать нормативы потерь воды в сетях смогут регионы. Это может повлиять на коммунальные платежи для населения.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о водоснабжении и водоотведении. Региональные власти получают право устанавливать нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Регионы смогут определять эти нормативы с марта следующего года. Порядок расчета нормативов потерь должен будет установить Минстрой. Это должно привести к единообразию при определении потерь воды и повышению эффективности водоканалов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Нормативы потерь, рассчитанные по новой методике, будут учитываться при расчете тарифов за воду и водоотведение. Если для организации установлены тарифы на несколько лет вперед - например, при реализации концессии - то новый порядок учета потерь вступит в силу после окончания этого срока.

Сейчас в сетях теряется иногда около трети воды, отмечали авторы законопроекта. При этом расходы электроэнергии и химреагентов при подготовке воды напрямую зависят от ее объемов.

Между тем в сфере теплоснабжения подобные вопросы уже урегулированы. Причем для теплоснабжающих организаций сейчас рассчитываются технологические потери, а для водоснабжающих - фактические, которые гораздо выше.

Установление нормативов потерь воды приведет к снижению расходов на электроэнергию, химреагенты и прочих затрат, что, в свою очередь, отразится на конечном тарифе для потребителей, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

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