Театр им. Ермоловой окончательно отменил спектакль "Двенадцатая ночь"

Театр им. Ермоловой все-таки отменил спектакль "Двенадцатая ночь, или все что угодно" - премьерные показы, запланированные сначала на ноябрь и перенесенные впоследствии на начало февраля, в итоге не состоятся. Ранее худрук театра Олег Меньшиков отстранил от работы режиссера Олега Долина и планировал довести постановку силами своей команды.

"Сегодня все участники спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" приняли совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством", - говорится в сообщении театра.

В Ермоловском считают, что "грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для разбирательств на тему "кто прав и виноват", и подчеркивают, что не просто закрывают спектакль, а закрывают для себя эту тему, сделав необходимые выводы.

Напомним, ранее режиссер спектакля Олег Долин написал открытое письмо, в котором рассказал, что ему указали на дверь, не заплатив ни копейки, и обвинил Олега Меньшикова в воровстве своей постановки. Худрук театра объяснил свою позицию тем, что увидел на сцене то, что никак не может быть показано зрителю.

"Двенадцатая ночь, или все что угодно" - спектакль по Шекспиру, в котором должен был быть занят звездный состав - Александр Петров, Стася Милославская, Саша Бортич, Антон Лапенко, сам Меньшиков и другие.