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Изучение раковин подвергло сомнению теорию о самом массовом вымирании

28.01.2022 / 14:54
Фото: William J. Foster et al. / Scientific Reports
Фото: William J. Foster et al. / Scientific Reports

Ученые впервые использовали раковины окаменелых моллюсков и улиток для изучения химии океана. С помощью их метода можно узнать о далеком прошлом планеты.

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В частности, исследователи из Техасского университета в Остине рассчитывали найти сильные повреждения, которые подтверждали бы теорию о том, что самое массовое вымирание в истории планеты сопровождалось окислением океана. Однако раковины оказались в отличном состоянии, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Самое смертоносное массовое вымирание в истории уничтожило около 90 процентов живых видов около 252 миллионов лет назад, в конце пермского периода. Оно было вызвано мощными извержениями вулканов на территории современной Сибири, в результате которых за относительно короткий промежуток времени в атмосферу было выброшено большое количество углекислого газа, что привело к быстрому глобальному потеплению. Когда в атмосфере много углекислого газа, океан может поглотить часть газа и стать более кислым.

Однако геологические данные не позволяют сделать вывод о том, произошло ли это во время вымирания в конце пермского периода. Как пишут исследователи, чтобы установить события, которые происходили миллионы лет назад, нужно знать химический состав пород и окаменелостей, но иногда эти данные дают противоречивые результаты. И поэтому нужно делать очень много разных измерений состояния океана.

Фото: pixabay.com
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Некоторые предыдущие исследования, основанные на анализе горных пород показали, что моря были кислыми 252 миллиона лет назад, а другие данные показали обратное.

Но анализ моллюсков, по мнению ученых - это другое дело. Раковины отображают химическое состояние всего океана, а не только дна. Так, исследование включало в себя изучение под микроскопом более 2300 ископаемых раковин морских улиток и двустворчатых моллюсков. Окаменелости были собраны на территории нынешнего Шпицбергена. Когда животные были живы, это место было покрыто мелководным морем, а на Земле был только один массивный континент - Пангея.

В нескольких раковинах зафиксировано некоторое нарушение роста, не было никаких признаков залатанных отверстий, явных признаков того, что моллюски живут в кислой среде. Работа показала, что ископаемые раковины можно использовать в качестве идентификатора зачисления океана в прошлом.

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Фото: pixabay
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