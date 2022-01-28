Опрос Gallup и Ромир: Треть населения Земли позитивно воспринимает политику России

29 процентов населения Земли считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. Таковы данные опроса, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир.

Стабилизирующей роль России считают в Албании (86 процентов), Вьетнаме (76 процентов), Сербии (64 процентов), Казахстане (62 процентов) и Индии (57 процентов). Причем число самих россиян, отмечающих положительное влияние нашей страны России в мире, составило 44 процента.

Среди стран, негативно воспринимающих внешнеполитическую линию России, лидирует Украина (74 процента), Австрия (70 процентов), Германия и Польша (69 процентов), передает РИА Новости.