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28.01.2022 10:31
Рубрика: В мире

Опрос Gallup и Ромир: Треть населения Земли позитивно воспринимает политику России

Текст: Иван Сысоев

29 процентов населения Земли считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. Таковы данные опроса, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир.

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Стабилизирующей роль России считают в Албании (86 процентов), Вьетнаме (76 процентов), Сербии (64 процентов), Казахстане (62 процентов) и Индии (57 процентов). Причем число самих россиян, отмечающих положительное влияние нашей страны России в мире, составило 44 процента.

Среди стран, негативно воспринимающих внешнеполитическую линию России, лидирует Украина (74 процента), Австрия (70 процентов), Германия и Польша (69 процентов), передает РИА Новости.

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